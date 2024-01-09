Пушилин: противника нужно отодвинуть на “должное расстояние”

Противника необходимо отодвинуть на безопасное для российских населенных пунктов расстояние, заявил глава ДНР Денис Пушилин.«”Только отодвигать противника на должное расстояние. Но не только от столицы (ДНР, – ред.), это было бы не совсем правильно, не совсем корректно. Нам нужно отодвигать его и от других населенных пунктов, чтобы он физически не мог доставать”, – сказал он в интервью РИА Новости.

По мнению главы региона, освобождения территории ДНР от ВСУ недостаточно.«”Нам нужно сейчас мало того, что освободить территорию ДНР – после этого еще отодвинуть противника с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов”, – уточнил Денис Пушилин.

Глава ДНР предостерег от иллюзий в отношении Запада.«”Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца – имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно”, – считает он.

Ранее радио Sputnik сообщало, какую ошибку в отношении Одессы и Николаева призвал исправить Денис Пушилин.

Взято отсюда.