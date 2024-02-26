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Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки

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Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки

Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке

Авдеевка полностью зачищена от украинских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.«

"Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей", – ответил Пушилин на вопрос, можно ли говорить о полной зачистке населенного пункта.

Радио Sputnik ранее сообщало, что подразделения ВС России отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении.

Взято отсюда.

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