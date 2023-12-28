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Пушков объяснил, что стояло за “любовью” поляков к украинцам

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Пушков объяснил, что стояло за "любовью" поляков к украинцам

Польша в отношениях с Украиной всегда преследовала собственные корыстные цели, считает российский сенатор Алексей Пушков.«

"Любовь" поляков к украинцам, возможно, и разрушена, если она вообще была. Скорее, Польшей двигали не эмоции, а совсем другие факторы. Прежде всего ее правящие круги стремились через поддержку Украины закрепить свою роль в НАТО как ключевого государства на "переднем краю" военно-политической схватки с Россией. Главное, что движет польской элитой, это огромные амбиции, несоразмерные с подлинным весом Польши в европейских делах", – написал Пушков в Telegram-канале.

Еще одним фактором, по его словам, был своеобразный “новый колониализм” в отношении Украины, “замешанный на исторических рефлексах, ностальгии по так и не состоявшейся “Польше от моря до моря”, и, конечно, чувстве собственного превосходства над украинцами”.«”Наконец, расчеты на превращение Украины в свою зону влияния, вплоть до освоения ее западных территорий, некогда входивших в состав Польши. Так что говорить о “любви” даже в прошлом времени вряд ли приходится, что и доказывает быстро меняющееся отношение к украинцам со стороны поляков”, – заключил сенатор.

Ранее радио Sputnik писало, что в Киеве заявили о прекращении поляками блокады одного КПП на границе.

Взято отсюда.

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