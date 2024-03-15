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Пушков рассказал, как может измениться помощь Украине после выборов в США

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Пушков рассказал, как может измениться помощь Украине после выборов в США

Если Дональд Трамп будет избран президентом США, финансирование Украины не прекратится, но заметно уменьшится, считает сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, Трамп, вероятно, не сможет выполнить свои обещания “прекратить финансирование Украины”, чтобы боевые действия закончились, из-за “определенной бюрократической среды” Белого дома.«”В бытность его президентом США (Трампу, – ред.) так и не удалось выполнить собственное обещание “осушить вашингтонское болото” – его решения “заматывались”, откладывались, а то и срывались”, – отметил Пушков.

Поэтому, по его словам, даже в случае победы Трампа на выборах гарантировать, что он сможет полностью прекратить помощь Украине, сложно.«

"Поддержка Украины как минимум будет заметно сокращена. <…> В любом случае, такой финансовой и военной поддержки, как при (действующем главе Белого дома Джо, – ред.) Байдене, Киев точно не получит. При этом политическая поддержка Украины в ООН и на дипломатическом уровне не прекратится", – сказал Пушков в интервью "Парламентской газете".

Радио Sputnik ранее писало, как в конгрессе США высказались по поводу новых законопроектов о помощи Украине.

Взято отсюда.

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