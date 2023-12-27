Пушков рассказал о трех ударах по информстратегии Запада в 2023 году

По информационной стратегии Запада в 2023 году было нанесено три крупных удара, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Запад предпринял огромные усилия, чтобы в рамках своей информационной стратегии создать поле изоляции России.«”Однако из этого мало что вышло, и я считаю, что по информационной стратегии Запада в 2023 году было нанесено три крупных удара. Первый – это разрушение образа изолированной России. То есть, образ должен поддерживаться реальностью, если образ не поддерживается реальностью, он постепенно затухает, он не может бесконечно воспроизводиться на уровне вымышленных оценок и суждений. На определенном этапе они сталкиваются с реальной картиной”, – сказал Пушков в ходе брифинга на площадке медиагруппы “Россия сегодня”.

Вторым ударом Пушков назвал уничтожение образа победоносной Украины.«

"Я до сих пор нахожусь в некой задумчивости и даже недоумении, из чего исходили западные страны, когда убеждали себя и всех остальных, что Украина может одержать стратегическую победу, а Россия может пережить стратегическое поражение?" – цитирует парламентария РИА Новости.

Третьим ударом, по мнению сенатора, стало то, что западную информповестку отверг Глобальный Юг.«”Собственно, от того, куда пойдет Глобальный Юг, будет зависеть в значительной степени исход противостояния между Россией и западным альянсом”, – подытожил политик.

Радио Sputnik сообщало, что на Западе заявили о двух поражениях Украины перед Россией в 2023 году.

Взято отсюда.