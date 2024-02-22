реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

“Пускай они сами объяснят”. США не хотят диалога по Украине, считает Лавров

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Пускай они сами объяснят". США не хотят диалога по Украине, считает Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в нежелании вести серьезный диалог по проблемам, которые они сами создали на Украине.

На пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) Большой двадцатки Лавров прокомментировал встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. После этой беседы глава Госдепа заявил, что Вашингтон не видит условий для дипломатического урегулирования на Украине.«”Вы слышали, что мы говорим, причем мы свои слова подтвердили уже делом в Стамбуле два года назад. А то, что говорят наши коллеги, пускай они сами объяснят – почему они категорически не хотят никакого серьезного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине. По проблеме, прежде всего, нацистского режима, который своей целью провозгласил истребление всего русского”, – цитирует Лаврова РИА Новости.

Радио Sputnik ранее сообщило, что президент РФ Владимир Путин не сомневается в возможности договориться с Украиной.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Какая погода будет в Алтайском крае до 22 февраля и ослабнут ли морозы?

Какая погода будет в Алтайском крае до 22 февраля и ослабнут ли морозы?

Арктический антициклон сохранится в регионе до 22 февраля Березы в…

Узнать больше
Местами снег и слабая метель: какая погода будет в Алтайском крае 25 февраля

Местами снег и слабая метель: какая погода будет в Алтайском крае 25 февраля

Местами на дорогах гололедица Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 25 февраля…

Узнать больше
На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp