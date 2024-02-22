“Пускай они сами объяснят”. США не хотят диалога по Украине, считает Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в нежелании вести серьезный диалог по проблемам, которые они сами создали на Украине.

На пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) Большой двадцатки Лавров прокомментировал встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. После этой беседы глава Госдепа заявил, что Вашингтон не видит условий для дипломатического урегулирования на Украине.«”Вы слышали, что мы говорим, причем мы свои слова подтвердили уже делом в Стамбуле два года назад. А то, что говорят наши коллеги, пускай они сами объяснят – почему они категорически не хотят никакого серьезного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине. По проблеме, прежде всего, нацистского режима, который своей целью провозгласил истребление всего русского”, – цитирует Лаврова РИА Новости.

Радио Sputnik ранее сообщило, что президент РФ Владимир Путин не сомневается в возможности договориться с Украиной.

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