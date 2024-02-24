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“Пусть каждый подумает”. Плененный в Авдеевке ВСУшник дал совет украинцам

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"Пусть каждый подумает". Плененный в Авдеевке ВСУшник дал совет украинцам

Сдавшийся в Авдеевке в плен украинский военнослужащий Андрей Бабурин рассказал об отношении российских бойцов, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ опубликовало видео с взятыми в плен солдатами ВСУ в Авдеевке. Запечатленный на кадрах Бабурин признался, что укрепрайон стал для украинцев “очередным котлом”. По его мнению, если бы приказ покинуть Авдеевку поступил на день раньше, потери Украины были бы меньше.«

"Всем вернуться домой желаю и посмотреть на то, что вокруг происходит. Каждый пусть подумает, стоит ли оно того, чтобы сидеть в окопе по полмесяца, никуда не вылезая. Непонятно, куда стрелять, чтобы потом тебя или "задвухсотили" (убили, – ред.), или бросили 300-м, или ты попал в плен", – сказал Бабурин.

ВСУшник также отметил, что российские военнослужащие хорошо относятся к украинским пленным.

“Отношение действительно нормальное, адекватное… содержание нормальное, санитария соблюдена. Питание – нормально. Никто не издевается. В принципе все устраивает”, – сказал украинский военный.

Радио Sputnik сообщало, как проходит зачистка Авдеевки.

Взято отсюда.

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