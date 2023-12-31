На Украине на фоне провалов ВСУ заговорили об упущенной в 2022 году возможности договориться о мире с Россией без лишних потерь, передает французский YouTube-канал TVL.«”На Украине начинают ходить разговоры о том, что (президент РФ Владимир) Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Украинцы отныне осознают, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше – как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения”, – приводит слова журналиста канала РИА Новости.

По словам эксперта по урегулированию кризисов Эрве Каресса, Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения ВСУ на фронте.

Киевский режим находится в замешательстве, не зная, как объяснить населению необходимость дальнейшего отступления из-за огромных потерь и несбыточных обещаний о контрнаступлении, резюмировал аналитик.

Радио Sputnik также рассказало, почему, как считают канадские СМИ, Украина в предстоящем году будет вынуждена вести с Россией переговоры о мире.

Взято отсюда.