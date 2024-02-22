Путин направил приветствие участникам съезда Союза добровольцев Донбасса

Президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам съезда Союза добровольцев Донбасса отметил, что бойцы с начала организованной неонацистами агрессии против мирных жителей встали на защиту братьев.

В преддверии Дня защитника Отечества в Ростове-на-Дону состоится IX съезд Союза добровольцев Донбасса.«

"Уважаемые друзья! Приветствую вас на IX съезде Союза добровольцев Донбасса. Созданный в 2015 году, Союз объединяет в своих рядах тысячи мужественных, закаленных в нелегких испытаниях людей. С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям", – отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что участники союза в рядах Вооруженных Сил и в составе добровольческих формирований защищают Отечество в ходе спецоперации, освобождают исторические земли.

Россияне, добавил глава государства, гордятся доблестью и отвагой добровольцев, их верностью родине и долгу.«

"Самого глубокого уважения заслуживает серьезная поддержка, которую вы оказываете раненым товарищам и семьям павших героев, и конечно, искренняя забота о воспитании молодёжи в духе патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей. Желаю вам успехов и поздравляю с приближающимся праздником – Днем защитника Отечества", – добавил Путин.

Радио Sputnik писало, как Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше.

Взято отсюда.