Путин назвал три причины атак Киева на Белгородскую и Курскую области

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для “России 1″ и РИА Новости назвал три причины, которыми руководствовался Киев, попытавшись во вторник атаковать Белгородскую и Курскую области.«”Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли”, – сказал Путин.

По его словам, в этой ситуации Киеву “нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела”.«”Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе – это информационный эффект, о котором я уже сказал. Но третье – если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это”, – объяснил российский лидер.

При этом, по его мнению, с людьми, которые руководствуются принципом “сыт, пьян и нос в известном материале”, проще иметь дело, потому что можно считывать, что они собираются делать.«”Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим”, – подчеркнул Путин.

Ранее радио Sputnik рассказало о потерях украинских ДРГ при попытке атаковать территорию России.

Взято отсюда.