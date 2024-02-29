Путин объявил минуту молчания в память о павших героях

Россия всегда будет помнить своих павших героев, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, объявив минуту молчания.«

"Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих павших героев", – сказал Путин и объявил минуту молчания.

Оглашая послание в прошлом году, Путин также попросил почтить минутой молчания память погибших в Донбассе бойцов и мирных жителей.

Радио Sputnik ведет текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.12:00

Взято отсюда.