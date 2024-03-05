Путин отметил вклад женщин в развитие России

Президент России Владимир Путин в видеообращении приветствовал участниц Всероссийского женского форума, проходящего на площадке выставки “Россия”, и поздравил их с наступающим праздником 8 Марта.«

"Сразу скажу, что женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития. Без вас невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление. И везде, в любом коллективе ценят такие ваши качества, как ответственность, тщательная проработка любого вопроса, мудрость, взвешенность решений. Добавлю, что сорок процентов руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов", – рассказал Путин.

По его словам, женщины всегда там, где трудно, где кипит работа, где реализуются значимые социальные, экономические, научные, гуманитарные и благотворительные проекты.«”Знаю, что на форуме состоится награждение лауреатов премии “По зову женского сердца”, в том числе участниц специальной военной операции. Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов – и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость”, – сказал российский лидер.

Президент также отметил ключевую роль женщин в сохранении российских традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений.«”Убежден, что Всероссийский женский форум станет открытым творческим пространством для обмена опытом, рассмотрения актуальных проблем и путей их решения, стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив. Желаю вам плодотворной работы, здоровья, семейного благополучия и успеха во всех ваших начинаниях”, – заключил Путин.

Радио Sputnik также сообщило, сколько тысяч цветов волонтеры подарят москвичкам к 8 Марта.

Взято отсюда.