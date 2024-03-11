Путин подписал указ о новой выплате в случае гибели в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплаты в размере пяти миллионов рублей семьям гражданского персонала Минобороны и представителей силовых структур.

Указ касается гражданского персонала Вооруженных сил России, некоторых служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), таможенных органов и организаций Федеральной таможенной службы (ФТС), а также органов федеральной фельдъегерской связи.«

"В случае (смерти) лиц… принимавших с 24 февраля 2022 года непосредственное участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции, … либо принимавших с 30 сентября 2015 года непосредственное участие в обеспечении выполнения специальных задач на территории САР, либо смерти работников до истечения одного года со дня их увольнения со службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при обеспечении выполнения указанных задач, осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей", – следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Также указ предусматривает выплату в размере трех миллионов рублей в том случае, если перечисленные в нем категории лиц получат ранение.

Радио Sputnik сообщало, что Путин установил выплаты семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Киева.

Взято отсюда.