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Путин пообещал решить вопрос с отпусками для участников СВО

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Путин пообещал решить вопрос с отпусками для участников СВО

Ситуация с краткосрочными отпусками для российских военных, раненных в зоне СВО, исправляется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа.

Участник спецоперации Дмитрий Юдин рассказал, что государство не всегда дает участникам СВО краткосрочные отпуска для того, чтобы долечиться после ранений, а также долго перечисляет федеральные выплаты. «

"Насколько я знаю, вот эта ситуация исправляется и люди получают возможность поехать в отпуск, а если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, то он не должен пропадать, и в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие", – приводит РИА Новости слова Путина.

В среду российский лидер прилетел на Чукотку. Отмечается, что это первая поездка главы российского государства в 2024 году.

Радио Sputnik писало, чем Путин объяснил задержки выплат участникам СВО.

Взято отсюда.

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