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Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области

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Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью “За отвагу” замглавы администрации Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который подорвался на мине, следует из указа. «

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью "За отвагу" Бородаенко Игоря Васильевича – заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области – секретаря Совета безопасности (посмертно)", – говорится в тексте документа.

Инцидент произошел 13 декабря в районе хутора Высокий. Тогда Гладков сообщил, что машина с мирными жителями подорвалась на мине, три человека пострадали. Он уточнил, что у одного мужчины была частичная ампутация нижних конечностей, у второго – закрытая черепно-мозговая травма, еще один пострадавший получил сотрясение мозга.

Позднее стало известно, что одним из пострадавших был замглавы администрации Краснояружского района Бородаенко. Он скончался в больнице 16 декабря.

Радио Sputnik сообщало, что Минобороны РФ представит к наградам бойцов, участвовавших в освобождении Авдеевки.

Взято отсюда.

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