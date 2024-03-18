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Путин рассказал, из кого следует формировать управленческий корпус

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Путин рассказал, из кого следует формировать управленческий корпус

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе

Будущий управленческий корпус должен формироваться из участников спецоперации, заявил Владимир Путин в ходе посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе.

Кандидат в президенты рассказал, что идея создать новую кадровую программу “Время героев”, заявки на участие в которой, согласно последним данным, подали свыше 30 тысяч человек, возникла у него на встрече с участниками СВО в Петербурге.«

"Это не какой-то пропагандистский шаг, я надеюсь, что это будет спокойная, методичная, серьезная работа, рассчитанная на годы вперед <…> Первый шаг – это будет несколько десятков. Отбор должен произойти. Потом следующие шаги… Будем расширять эту работу, обязательно двигаться по этому направлению", – сказал Путин.

Он добавил, что использовать полученные в рамках программы компетенции затем можно зависимости от того, где люди хотели бы применить свои знания. «”Ведь кто-то хочет работать в медицине, кто-то в сфере безопасности, кто-то в сфере обороны, кто-то хочет работать в государственном управлении. Это будет зависеть от выбора самого человека”, – цитирует “Коммерсантъ” Путина.

Радио Sputnik сообщало, что еще Путин рассказал об отборе на программу “Время героев”.

Взято отсюда.

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