Путин рассказал о планах создать защитную «санитарную зону» на территории Украины

Всё ради приграничных регионов, которые регулярно попадают под обстрел ВСУ

18 марта 2024, 06:0036Написать комментарий

Чтобы защитить Белгородскую область и другие регионы от атак со стороны ВСУ, возможно, придется создать санитарную зону безопасности на территории Украины. Об этом в ночь на 18 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе брифинга в избирательном штабе. Прямую видеотрансляцию брифинга ведут РИА Новости.

— Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму, — сказал Владимир Путин. — Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства.

Какой могла бы быть глубина такой «санитарной зоны», президент комментировать не стал, отметив, что это тема для отдельного обсуждения.

По данным на сайте ЦИК РФ, после обработки 79,7% протоколов Владимир Путин лидирует с результатом 87,16%, Николай Харитонов (КПРФ) на втором месте с 4,22, Владислав Даванков (Новые люди) получает 4,04%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) отдали голоса 3,16% избирателей.

О других заявлениях Владимира Путина после первых итогов голосования читайте в этом материале.

Взято Источник

18.03.2024