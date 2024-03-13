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Путин в третий раз с начала СВО сменил заместителя Шойгу по тылу

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Пост замминистра занял генерал-лейтенант Андрей Булыга

12 марта 2024, 01:01326Написать комментарий

Путин в третий раз с начала СВО сменил заместителя Шойгу по тылу

Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны РФ, который будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

До нового назначения Андрей Булыга был заместителем командующего войсками Западного военного округа по материальному-техническому обеспечению. Этот пост он занимал шесть лет — в марте 2018 года пресс-служба ЗВО сообщала, что генерал-лейтенант Булыга приступил к обязанностям в этом качестве.

Андрей Булыга родился 13 октября 1968 года в поселке Сары-Озек Кербулакского района в Казахстане. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 году — Военную академию тыла и транспорта, в 2010 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны РФ.

Это уже третья смена замминистра обороны по материально-техническому обеспечению с начала СВО. В 2022 году должность оставил Дмитрий Булгаков, занимавший ее с 2010-го. Его место занял Михаил Мизинцев, которого в апреле 2023 года сменил Алексей Кузьменков.

Сейчас Алексей Кузьменков вернулся в Росгвардию на должность замглавы ведомства, которую и занимал до апреля 2023 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отметил, что переход Кузьменкова в военное ведомство год назад изначально планировался как временный — в его задачи входило применить в системе Минобороны опыт Росгвардии по выстраиванию логистических потоков.

Взято Источник
13.03.2024

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