Путин встретился в Кремле с главой МИД Индии Джайшанкаром

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, в ходе которой отметил поступательное развитие двусторонних отношений.«

"Нам очень приятно отметить, что, несмотря на все турбулентности, которые происходят в мире, отношения с нашими традиционными друзьями в Азии, с Индией, индийским народом, развиваются поступательно… У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году… за девять месяцев текущего года мы превысили весь объем роста прошлого года", – цитирует Путина РИА Новости.

Он уточнил, что товарооборот увеличивается в таких сферах, как энергоносители, нефть, нефтепродукты, уголь, и не только, страны также ведут совместную работу в высокотехнологичных отраслях.

Российский лидер также отметил стремление премьера Индии Нарендры Моди к мирному урегулированию украинского конфликта.«”Мы знаем позицию премьер-министра Моди. И неоднократно говорили об этом. Позицию, касающуюся его отношений к сложным процессам, в том числе горячим точкам, к ситуации на Украине. Я неоднократно информировал его о ситуации вокруг этого конфликта. Знаю о его стремлении сделать все, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами. Мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно”, – сказал Путин.

Джайшанкар передал президенту РФ “личный привет и наилучшие пожелания” от лица Моди.«”Он также передал вам послание через меня, это письмо, где переданы его мысли относительно состояния нашего сотрудничества и того прогресса, которого удалось достичь, включающего последние дни”, – добавил глава индийского МИД.

По его словам, премьер Индии “очень хочет посетить Россию в следующем году”, для этого Москва и Нью-Дели подберут дату, которая будет “удобна обеим сторонам с точки зрения их политического календаря”.«”Будем рады видеть нашего друга, господина премьер-министра Моди, в России. Сможем обсудить все вопросы текущего характера, поговорить о перспективах развития российско-индийских отношений. У нас очень большой объем работ. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания”, – ответил Путин.

Он отметил, что Моди очень ждут в России, хотя в следующем году внутриполитический календарь в Индии будет сложным из-за всеобщих выборов в парламент.«”Мы желаем успехов нашим друзьям в Индии. Надеемся, что при любом раскладе политических сил традиционные дружеские связи между нашими странами и народами сохранятся”, – заключил президент.

Радио Sputnik ранее писало, каких важных соглашений о будущих блоках АЭС “Куданкулам” достигли Россия и Индия.

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