Путин заявил о готовности России к работе с МАГАТЭ

Россия готова к работе с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер проводит встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на территории государственной резиденции “Бочаров ручей” в Сочи. «”Очень важно, без всякого преувеличения в планетарном масштабе, имея в виду обеспечение безопасности и соблюдения стандартов безопасности атомной энергетики во всем мире. Мы готовы и к дальнейшей работе по всем этим направлениям, благодарны вам за встречные шаги по укреплению совместной работы”, – приводит его слова РИА Новости.

Путин подчеркнул, что Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов.

“Мы остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире, не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем все для повышения безопасности атомных объектов”, – отметил глава государства.

Российский лидер на встрече с главой МАГАТЭ подчеркнул, что Москва готова обсуждать с агентством “особенно чувствительные, важные” вопросы, которые стоят на повестке.

Путин также заявил о готовности России делиться наработками в атомной энергетике со всеми заинтересованными партнерами.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, указал на важность и своевременность встречи с президентом РФ. «”Для меня очень важно быть здесь. Наш первый разговор состоялся в Санкт-Петербурге полтора года назад, это была важная встреча. Мне кажется, все, что произошло с тех пор, еще больше показывает своевременность этой беседы… Есть вызовы, есть чувствительные вопросы. Здесь с господином (главой “Росатома” Алексеем, – ред.) Лихачевым мы провели длительное утреннее заседание с нашими специалистами, обсуждали различные темы. На мой взгляд, эта беседа чрезвычайно важна, и я ценю возможность, и я готов обсуждать с вами все эти темы”, – сказал Гросси.

Ранее радио Sputnik сообщало об отключении ЗАЭС от резервной линии электропередачи.

Взято отсюда.