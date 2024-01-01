Главное, что случилось за последние сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 января 2024 года.

Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине как можно быстрее

Владимир Путин 1 января посетил военных в госпитале им. Вишневского. В ходе встречи он сделал несколько заявлений. В частности, президент рассказал, что Россия хочет завершить конфликт как можно быстрее.

— Те, кто еще вчера говорил, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут положение по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. И мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее. Только на наших условиях, — отметил Путин. — У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции не собираемся. Вот вы воевали, ранения получили — ну что мы, всё сдадим что ли? Я бы сейчас один жест показал, вы знаете, что за жест.

Глава государства также подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне военной операции сейчас находится в руках России, и что командиры «научились не выполнять задачи любой ценой».

Высказался Путин и об обстрелах Белгорода 30 декабря — их он назвал терактом.

— То, что сейчас произошло в Белгороде, это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня. Что такое РСЗО, вы, люди военные, знаете, это оружие, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом, — отметил президент.

ВСУ обстреляли центр Белгорода 30 декабря. По последним данным, в результате погибли 25 человек, пятеро из которых — дети. Еще 109 человек получили ранения.

ВСУ несколько раз обстреляли Белгородскую область

1 января ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. На этот раз под обстрел несколько раз попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате первой атаки в одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна.

— В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам. Также один снаряд прилетел на территорию школы — взрывной волной выбиты окна и посечен фасад здания, — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Позже ВСУ еще несколько раз ударили по поселку Красное и селу Богун. Пострадавших нет.

Над Брянской областью обезвредили беспилотники

Военные с разницей в 2,5 часа обезвредили два беспилотника в Брянской области — над Брянским и над Климовским районами.

Как заявил глава региона Александр Богомаз у себя в телеграм-канале, в результате пострадавших и разрушений не было.

В Минобороны рассказали об ударах по аэродромам с носителями Storm Shadow

В Минобороны сообщили, что 31 декабря ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители ракет Storm Shadow, все объекты были поражены.

— Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Цель удара достигнута. Все объекты поражены, — говорится в сообщении ведомства.

Также целями ударов стали предприятие по производству беспилотников в районе Чугуева в Харьковской области и четыре склада топлива для военной техники в районе Одессы, Днепропетровска, Константиновки.

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02.01.2024