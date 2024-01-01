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Путин заявил о росте показателей эффективности продолжающей СВО России

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Путин заявил о росте показателей эффективности продолжающей СВО России

Несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, показатели эффективности страны выросли, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими.«

"Как это не покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России", – цитирует главу государства РИА Новости.

Россия, в отличие от Украины, не просто сохранила национальную экономику, но продолжает демонстрировать рост, продолжил Путин.«

"Принципиальным является то, что мы не просто сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал… Вот у нас в прошлом году экономика опустилась на 2,1%, но вот совсем недавно мне в правительстве доложили, … что она опустилась не на 2,1%, а на 1,2%. Это существенно. А в этом году экономика выросла на 3,5%", – сказал президент.

Безработица в стране находится на минимальном уровне, чего не было никогда, обратил внимание глава государства.

Путин также назвал контролируемой ситуацию с инфляцией в стране.«”У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но контролируемо все”, – заявил глава государства на встрече с военными.

Как отметил российский лидер, Москва справится с проблемами после отключения от международной платежной системы SWIFT и прекращения поставок комплектующих.

Радио Sputnik писало, сколько миллиардов долларов потеряли покинувшие Россию западные компании.

Взято отсюда.

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