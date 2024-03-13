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Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа

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Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа

Страны Запада после начала СВО рассчитывали покончить с Россией, но оказались бессильны перед единством ее народа, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для “России 1” и РИА Новости.

Часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну и предпочла бы разделить ее на части, сказал российский лидер.

По мнению президента, страны Запада после начала СВО даже обрадовались и считали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций, западного оружия и руками украинских националистов.«”Отсюда и пошел лозунг – нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже – что это невозможно. И пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием… несмотря на то, что они полагались на мощь всесильных Соединенных Штатов. Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивостью ее и перед растущими возможностями Вооруженных сил Российской Федерации”, – подчеркнул Путин.

Ранее радио Sputnik рассказало, что Путин раскрыл стратегию сил, заинтересованных в расколе общества РФ.

Взято отсюда.

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