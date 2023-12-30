Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду, сообщил Песков

Президенту России Владимиру Путину доложили об ударе со стороны ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «

"Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода", – приводит его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера также информировал, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром и группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

Радио Sputnik также писало, что ВСУ повредили ЛЭП и порядка 20 домовладений в Белгородской области.

Взято отсюда.