Работу боевого расчета операторов БПЛА мотострелкового подразделения Южной группировки войск ВС РФ на линии соприкосновения показал телеканал “Звезда”.«

"Расчет из трех человек работает в небольшом помещении, смена по 12, а иногда и по 16 часов. Вся "картинка" с дрона-разведчика, оснащенного тепловизором, транслируется в командный пункт. В случае обнаружения цели –доклад "наверх" и огневое поражение противника", – говорится в репортаже.

В одном из расчетов два бойца гражданской профессии – повара-кондитеры, “летать” на беспилотниках они научились в ходе СВО. Работают в связке – один управляет дроном, другой отвечает за своевременную замену аккумулятора БПЛА. Благодаря быстрым и слаженным действиям “птички” находятся в воздухе постоянно, причем как разведывательные, так и ударные. Одновременно работают сразу несколько таких расчетов.«”За вчерашнюю ночь подбили одну (БМП, – ред.) “Брэдли”, сейчас она стоит в поле, залетела “одноразка” прям отлично. Пытались зайти 10 “немцев” – в итоге по ним тоже хорошо отработали”, – поделился старший оператор БПЛА с позывным “Бульдозер”.

Корреспондент рассказал, что у него на глазах операторы БПЛА заметили украинский крайне опасный беспилотник “Баба-яга” над позициями российских бойцов. Благодаря данным разведчиков его уничтожили с помощью зенитно-ракетного комплекса.

Радио Sputnik также рассказало о работе танкистов подразделений ВС РФ в Артемовске.

Взято отсюда.