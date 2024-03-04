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Работа операторов БПЛА Южной группировки войск РФ попала на видео

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Работа операторов БПЛА Южной группировки войск РФ попала на видео

Работу боевого расчета операторов БПЛА мотострелкового подразделения Южной группировки войск ВС РФ на линии соприкосновения показал телеканал “Звезда”.«

"Расчет из трех человек работает в небольшом помещении, смена по 12, а иногда и по 16 часов. Вся "картинка" с дрона-разведчика, оснащенного тепловизором, транслируется в командный пункт. В случае обнаружения цели –доклад "наверх" и огневое поражение противника", – говорится в репортаже.

В одном из расчетов два бойца гражданской профессии – повара-кондитеры, “летать” на беспилотниках они научились в ходе СВО. Работают в связке – один управляет дроном, другой отвечает за своевременную замену аккумулятора БПЛА. Благодаря быстрым и слаженным действиям “птички” находятся в воздухе постоянно, причем как разведывательные, так и ударные. Одновременно работают сразу несколько таких расчетов.«”За вчерашнюю ночь подбили одну (БМП, – ред.) “Брэдли”, сейчас она стоит в поле, залетела “одноразка” прям отлично. Пытались зайти 10 “немцев” – в итоге по ним тоже хорошо отработали”, – поделился старший оператор БПЛА с позывным “Бульдозер”.

Корреспондент рассказал, что у него на глазах операторы БПЛА заметили украинский крайне опасный беспилотник “Баба-яга” над позициями российских бойцов. Благодаря данным разведчиков его уничтожили с помощью зенитно-ракетного комплекса.

Радио Sputnik также рассказало о работе танкистов подразделений ВС РФ в Артемовске.

Взято отсюда.

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