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Ведущая праздников в Горняке

Радио Sputnik запускает новую программу для бойцов СВО и их семей

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Радио Sputnik запускает новую программу для бойцов СВО и их семей

В День защитника Отечества на радио Sputnik состоится премьера музыкальной программы – “Позывной “Спутник” на волнах полевой почты”. В эфире прозвучат приветы родным и близким от бойцов из зоны СВО, истории современных героев, теплые слова от родных и близких и, конечно, любимые песни.

Программа посвящена солдатам и офицерам, исполняющим долг перед Родиной в зоне специальной военной операции, раненым, проходящим реабилитацию в госпиталях, а также родным и близким – всем, кто ждет бойцов дома. Гостями “Позывного “Спутник”” станут артисты и музыканты, поэты и писатели, волонтеры и медики, которые расскажут о своей работе в зоне СВО.

“Позывной “Спутник”” будет выходить по пятницам в 20:00, ведущая – Александра Бокова, волонтер СВО. На создание программы авторов вдохновила легендарная программа “Полевая почта”, выходившая в эфире радио “Юность” в 90-е годы.

Премьера “Позывного “Спутник”” пройдет в эфире 23 февраля в 15:00. Гости специального праздничного двухчасового эфира: Михаил Борзин – ведущий “Полевой почты” на радио “Юность”, Александр Ванюшкин – полковник спецназа, музыкант, автор песни “333”, Микаэль Миносян – волонтер общественного движения ДНР “Молодая республика” и Евгений Поддубный, военный корреспондент, автор и ведущий программы “Война” телеканала “Россия 24”.

Чтобы передать привет своим родным и близким, напишите нам на почту radiosputnik@ria.ru или в Telegram-канал @radiosputnik_bot.

Слушать программу в прямом эфире радио Sputnik можно на частоте 91.2 FM в Москве и Московской области, 91.5 FM в Санкт-Петербурге, 105.6 FM в Севастополе, 102.3 FM в Симферополе, 102.8 FM в Улан-Удэ, 102.6 FM в Пскове, 105.8 FM в Казани, 99.1 FM в Самаре, 105.8 FM в Саратове, 91.1 FM в Уфе, 101.0 FM в Кирове, 91.2 FM в Перми, 99.5 FM в Челябинске и 103.6 FM Якутске. А также на сайте radiosputnik.ru и в мобильном приложении радио Sputnik.

Ранее на радио Sputnik вышел спецпроект “День героев”.

Взято отсюда.

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