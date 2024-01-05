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Ракет хватит. Генерал ВСУ рассказал о будущем Украины на фоне ударов ВС РФ

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Ракет хватит. Генерал ВСУ рассказал о будущем Украины на фоне ударов ВС РФ

Дым в Киеве после взрыва

Россия обладает достаточным количеством ракет для уничтожения критической инфраструктуры Украины и ее военных предприятий, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.«

"Они (Вооруженные силы России, – ред.) за раз могут выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса", – сказал он в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин".

Кривонос подчеркнул, что украинская система ПВО не может справиться с массированными авиаударами, которые наносит российская фронтовая авиация.«

"Они (в России, – ред.) понимают, что способности нашей противовоздушной обороны намного меньше", – заключил отставной генерал.

Накануне радио Sputnik писало, какой провалившейся замысел Киева против России раскрыл Сергей Кривонос.

Взято отсюда.

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