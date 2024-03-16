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Ракетная опасность объявлена в Белгороде второй раз за сутки

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Ракетная опасность объявлена в Белгороде второй раз за сутки

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", написал он в Telegram-канале.

В субботу утром в Белгороде и одноименном районе также прозвучал сигнал ракетной опасности, спустя 23 минуты предупреждение было отменено.

Позднее в мэрии Белгорода проинформировали, что в Грайворонском городском округе также действует предупреждение о ракетной опасности.

Радио Sputnik ранее сообщило о ликвидации открытого горения на Сырзанском НПЗ после атаки БПЛА.

Взято отсюда.

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