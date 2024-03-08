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Ракетная опасность в Белгороде продлилась больше двух часов

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Ракетная опасность в Белгороде продлилась больше двух часов

В Белгороде и окрестностях отменено оповещение о ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", – написал он в Telegram-канале.

Власти региона объявили ракетную опасность в административном центре и пригороде более двух часов назад – в 11:16 мск.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт отменил объявленное в 11:20 мск предупреждение о ракетной опасности в городе Железногорске.

Радио Sputnik сообщало, что под Белгородом ликвидировали пожар на инфраструктурном объекте.

Взято отсюда.

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