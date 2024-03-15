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Ракетная опасность второй раз объявлена в Белгороде и Белгородском районе

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Ракетная опасность второй раз объявлена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщили в городской администрации. «”Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам”, – говорится в публикации мэрии в Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь призвал белгородцев укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, – спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Сигнал ракетной опасности в регионе звучит второй раз за это утро. Ранее предупреждение для жителей Белгородской области было объявлено в 8:10 мск. Через 14 минут сигнал тревоги отменили.

Радио Sputnik сообщало об обстреле города Грайворон Белгородской области.

Взято отсюда.

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