Расчет ТОС “Солнцепек” уничтожил опорные пункты ВСУ под Купянском

Военнослужащие группировки ВС РФ “Запад” уничтожили опорные пункты украинских боевиков на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.«”Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” общевойсковой армии группировки войск “Запад” на Купянском направлении уничтожил укрепленные взводные опорные пункты подразделений механизированной бригады ВСУ”, – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Применение “Солнцепека” для уничтожения укрепленных пунктов противника доказало свою эффективность, отметил командир расчета ТОС.«”Ни для кого не секрет, что противник копает свои укрепления, заливает в бетон, пытается хоть как-то удержаться на своих позициях. Наши термобарические снаряды созданы в том числе для таких целей. При ударе создают избыточное давление и выжигают все живое”, – сказал он.

Ранее радио Sputnik писало о результатах применения ТОС-1А “Солнцепек” на Южнодонецком направлении.

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