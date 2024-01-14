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Расчет ЗРК “Бук” пресек попытку ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру

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Расчет ЗРК "Бук" пресек попытку ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру

Расчет зенитного ракетного комплекса “Бук” 6-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” пресек попытку ВСУ атаковать с воздуха объекты гражданской инфраструктуры на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. «”В ходе несения боевого дежурства расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны противника, и за считанные секунды уничтожил ее”, – приводит РИА Новости фрагмент сообщения ведомства.

Радио Sputnik ранее сообщало о падении беспилотника рядом с трассой М-3 в Калужской области.

Взято отсюда.

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