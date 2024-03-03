ВС России с помощью FPV-дронов “Упырь” уничтожили очередной американский танк Abrams под Авдеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия-производителя. «”Сегодня под Авдеевкой нашими дронами “Упырь” был уничтожен танк “Abrams”. Его уничтожили бойцы группировки “Центр”, – сказал собеседник агентства.

Представитель предприятия-производителя рассказал, что американский танк вплотную приблизился к позициям ВС РФ. Тогда российские бойцы сбили ему гусеницу из гранатомета РПГ-7, а после применили два дрона-камикадзе “Упырь”, которыми “сожгли” бронемашину, добавил собеседник.

Радио Sputnik писало, что в США призвали не расценивать танки Abrams как “непобедимое оружие”.

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