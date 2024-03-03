реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Раскрыты подробности уничтожения еще одного танка Abrams под Авдеевкой

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Раскрыты подробности уничтожения еще одного танка Abrams под Авдеевкой

ВС России с помощью FPV-дронов “Упырь” уничтожили очередной американский танк Abrams под Авдеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия-производителя. «”Сегодня под Авдеевкой нашими дронами “Упырь” был уничтожен танк “Abrams”. Его уничтожили бойцы группировки “Центр”, – сказал собеседник агентства.

Представитель предприятия-производителя рассказал, что американский танк вплотную приблизился к позициям ВС РФ. Тогда российские бойцы сбили ему гусеницу из гранатомета РПГ-7, а после применили два дрона-камикадзе “Упырь”, которыми “сожгли” бронемашину, добавил собеседник.

Радио Sputnik писало, что в США призвали не расценивать танки Abrams как “непобедимое оружие”.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Об…

Узнать больше
JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

Британские ученые из Кембриджского университета открыли самый древний ископаемый лес на сегодня.…

Узнать больше
Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что капитану…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp