Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Распад Украины неизбежен, заявил глава парламента Крыма

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Распад Украины неизбежен, заявил глава парламента Крыма

Ржавый указатель с расстоянием до Киева недалеко от здания правительства Донецкой Народной Республики

Распад Украины неизбежен так же, как и возращение ее исторически русских земель в состав России, заявил РИА Новости глава Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

Ранее британское издание Daily Express писало, что американские политики понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, оставив за Россией “подконтрольную ей часть территории”.«

"Возможно, конфликт будет переведен из горячей в более привычную, холодную фазу. И тогда Запад предложит некий приемлемый для нас компромисс по распределению территории бывшей Украины. Распад Украины неизбежен, и убежден, что план урегулирования конфликта должен предусматривать для нас возращение исторически русских земель обратно в состав России. То есть гораздо большие территориальные приобретения, чем так называемая подконтрольная часть территории", – сказал Константинов информагентству.

По его мнению, варианты разрешения украинского конфликта будут зависеть от того, “у кого окажется больше стратегического терпения”.«

"До развязывания этого конфликта очевидным казалось полное и подавляющее преимущество коллективного Запада. Но через почти два года активного вооруженного противостояния выясняется, что вся хваленая западная экономика не в состоянии обеспечить "нанятые" Западом ВСУ боеприпасами, вползает в рецессию. Да и … наемники Запада, его пушечное мясо, заканчиваются", – добавил глава крымского парламента.

В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров поделился мнением, какие факты о Канаде могут быть раскрыты после СВО.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Эксперт предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

08.01.2024

 Новости Барнаул

После ограничений на алтайских трассах открыли движение для транспорта

08.01.2024

 Новости Барнаул

В 2023 году волонтёры «Лиза Алерт» нашли в Алтайском крае 448 человек живыми и невредимыми

08.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности

08.01.2024

 Новости Барнаул

В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

08.01.2024

 Новости Барнаул

Несмотря на предупреждения вновь ЧП с детьми на «ватрушках» в праздники

08.01.2024

 Новости Барнаул

Госавтоинспекция Алтайского края информирует о возобновлении движения для всех видов транспорта

08.01.2024

 Новости Барнаул

Умер Николай Макеев, долгие годы служивший Закону в прокуратуре России

08.01.2024

 Новости Барнаул

Уточненная информация по обстановке на дорогах края

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix