Ржавый указатель с расстоянием до Киева недалеко от здания правительства Донецкой Народной Республики

Распад Украины неизбежен так же, как и возращение ее исторически русских земель в состав России, заявил РИА Новости глава Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

Ранее британское издание Daily Express писало, что американские политики понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, оставив за Россией “подконтрольную ей часть территории”.«

"Возможно, конфликт будет переведен из горячей в более привычную, холодную фазу. И тогда Запад предложит некий приемлемый для нас компромисс по распределению территории бывшей Украины. Распад Украины неизбежен, и убежден, что план урегулирования конфликта должен предусматривать для нас возращение исторически русских земель обратно в состав России. То есть гораздо большие территориальные приобретения, чем так называемая подконтрольная часть территории", – сказал Константинов информагентству.

По его мнению, варианты разрешения украинского конфликта будут зависеть от того, “у кого окажется больше стратегического терпения”.«

"До развязывания этого конфликта очевидным казалось полное и подавляющее преимущество коллективного Запада. Но через почти два года активного вооруженного противостояния выясняется, что вся хваленая западная экономика не в состоянии обеспечить "нанятые" Западом ВСУ боеприпасами, вползает в рецессию. Да и … наемники Запада, его пушечное мясо, заканчиваются", – добавил глава крымского парламента.

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Взято отсюда.