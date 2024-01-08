Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Рассчитано на тех, кто любит Бузову». Актриса, режиссер и модельер — о нашумевшем ремейке «Иван Васильевич меняет всё»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Новогодняя премьера от ТНТ вызвала много критики не только от зрителей, но и от причастных к творчеству

«Рассчитано на тех, кто любит Бузову». Актриса, режиссер и модельер — о нашумевшем ремейке «Иван Васильевич меняет всё»

В новогоднюю ночь на телеканале ТНТ прошла премьера комедии «Иван Васильевич меняет всё» (18+). После выхода на фильм обрушилось много критики. И не только от зрителей, но и от тех, кто имеет отношение к творчеству. Корреспондент MSK1.RU пообщалась с ними.

Нина Маслова: «Если ты делаешь ремейк, значит ты тупой»

— Творческие люди должны давать миру что-то свое. Если у тебя есть талант, ты должен его использовать с пользой для общества, а не воровать, — считает советская и российская киноактриса, заслуженная артистка России Нина Маслова. — Если же ты делаешь ремейк, значит ты пустой, тупой и за душой у тебя ничего нет. У талантливого человека должны быть свои темы и мысли. Самое же легкое — взять уже готовое и заснять другие лица. Полный нонсенс!

Нина Маслова категорически против ремейков, но в новогоднюю ночь всё же решила посмотреть комедию «Иван Васильевич меняет всё», потому что для нее это всё не пустой звук, ведь она снималась в картине «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) в роли царицы Марфы Васильевны.

— Мне хватило увидеть один лишь эпизод, где была пародия на Леню Куравлева, чтобы убедиться в своих мыслях. Это просто кошмар, — говорит актриса. — Как возможно было выдать такое на телеканале? Разве что на вечеринке для друзей. Это уровень какого-то домашнего видео.

«Рассчитано на тех, кто любит Бузову». Актриса, режиссер и модельер — о нашумевшем ремейке «Иван Васильевич меняет всё»

Нина Маслова считает, что нельзя ничего перекраивать, тем более если это касается «золотой коллекции». На ее взгляд, это говорит о полной несостоятельности людей, которые берутся за работу.

— Зачем брать чужое и создавать непонятно что? Не вижу смысла, — недоумевает актриса. — Ранее я видела на Первом канале «Иронию судьбы», и это тоже кошмар. Вокруг так много всего… Тем для сценариев — миллион. Только всем лень.

Нина Маслова отметила, что ей стыдно за своих коллег, которые снимаются в ремейках за очень большие деньги. Например, по ее словам, Лия Ахеджакова отказалась от роли в «Иронии судьбы», тогда как ей в качестве гонорара предлагали квартиру.

Давид Шнейдеров: «Киркорова вырезали из ремейка — это абсурд»

— «Иван Васильевич меняет всё» — это телевизионная подделка канала ТНТ, сотрудники которого не в силах придумать ничего нового — взяли старое, любимое людьми кино и слепили безвкусицу в их стиле, — говорит советский и российский режиссер, киножурналист, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров. — И я никак не могу понять, что плохого сделали создателям этого ремейка актеры, которые снимались в известной всем советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Они бы точно были недовольны, увидев такое.

Давид Шнейдеров делает скидку на то, что это не настоящее кино, а некое новогоднее шоу, которое лишь однажды показали на ТНТ.

— Хочется верить, что эта была развлекуха разовая. Рассчитана она на абсолютно определенного зрителя, на тех, кто любит Бузову, — добавляет режиссер. — Ладно, что показали на ТНТ, но только не надо крутить это везде: на Первом канале и в кинотеатрах.

«Рассчитано на тех, кто любит Бузову». Актриса, режиссер и модельер — о нашумевшем ремейке «Иван Васильевич меняет всё»

Давид Шнейдеров уверен также, что создатели и участники ремейка заработали на нём немало денег.

— Надеюсь, что наследникам актеров, которые снимались в настоящей картине, заплатили достаточно и хоть с юридической точки зрения всё в порядке, — уточняет режиссер. — Что же касается того, что из ремейка вырезали Филиппа Киркорова, это отвратительно. Какой-то абсурд.

Сергей Зверев: «Ольга Бузова — просто молодец»

— А мне комедия «Иван Васильевич меняет всё» пришлась по душе. Особенно выделю Ольгу Бузову. Она была нереально смешная. Просто молодец, — делится мнением художник-модельер, певец Сергей Зверев. — Еще понравилась песня «Седая ночь» Юры Шатунова, которую исполнил Серега Лазарев на французском языке.

«Рассчитано на тех, кто любит Бузову». Актриса, режиссер и модельер — о нашумевшем ремейке «Иван Васильевич меняет всё»

Сергей Зверев рассказал, что в его репертуаре есть тоже эта известная композиция, записанная на русском языке, а чтобы спеть ее на каком-либо языке другом — в мыслях не было. Но он считает эту идею оригинальной.

— «Седая ночь» в таком исполнении была в этом ремейке очень даже кстати, — говорит Зверев. — И вообще было над чем посмеяться. Доброты и улыбок сейчас не хватает. Полно злобы.

— Я представляю, когда люди выпили шампанского в новогоднюю ночь и начались приколы от «Ивана Васильевича…» Все окунулись в прошлое, и это здорово! В праздничные дни — особенно забавно, — добавляет Зверев.

«Рассчитано на тех, кто любит Бузову». Актриса, режиссер и модельер — о нашумевшем ремейке «Иван Васильевич меняет всё»

Ранее мы рассказывали, что зрители посчитали киноленту «Иван Васильевич меняет всё» халтурой. А еще мы публиковали тест для тех, кто хочет проверить, хорошо ли он помнит известную советскую картину «Иван Васильевич меняет профессию».

Взято Источник
08.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Эксперт предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

08.01.2024

 Новости Барнаул

После ограничений на алтайских трассах открыли движение для транспорта

08.01.2024

 Новости Барнаул

В 2023 году волонтёры «Лиза Алерт» нашли в Алтайском крае 448 человек живыми и невредимыми

08.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности

08.01.2024

 Новости Барнаул

В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

08.01.2024

 Новости Барнаул

Несмотря на предупреждения вновь ЧП с детьми на «ватрушках» в праздники

08.01.2024

 Новости Барнаул

Госавтоинспекция Алтайского края информирует о возобновлении движения для всех видов транспорта

08.01.2024

 Новости Барнаул

Умер Николай Макеев, долгие годы служивший Закону в прокуратуре России

08.01.2024

 Новости Барнаул

Уточненная информация по обстановке на дорогах края

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix