Новогодняя премьера от ТНТ вызвала много критики не только от зрителей, но и от причастных к творчеству

В новогоднюю ночь на телеканале ТНТ прошла премьера комедии «Иван Васильевич меняет всё» (18+). После выхода на фильм обрушилось много критики. И не только от зрителей, но и от тех, кто имеет отношение к творчеству. Корреспондент MSK1.RU пообщалась с ними.

Нина Маслова: «Если ты делаешь ремейк, значит ты тупой»

— Творческие люди должны давать миру что-то свое. Если у тебя есть талант, ты должен его использовать с пользой для общества, а не воровать, — считает советская и российская киноактриса, заслуженная артистка России Нина Маслова. — Если же ты делаешь ремейк, значит ты пустой, тупой и за душой у тебя ничего нет. У талантливого человека должны быть свои темы и мысли. Самое же легкое — взять уже готовое и заснять другие лица. Полный нонсенс!

Нина Маслова категорически против ремейков, но в новогоднюю ночь всё же решила посмотреть комедию «Иван Васильевич меняет всё», потому что для нее это всё не пустой звук, ведь она снималась в картине «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) в роли царицы Марфы Васильевны.

— Мне хватило увидеть один лишь эпизод, где была пародия на Леню Куравлева, чтобы убедиться в своих мыслях. Это просто кошмар, — говорит актриса. — Как возможно было выдать такое на телеканале? Разве что на вечеринке для друзей. Это уровень какого-то домашнего видео.

Нина Маслова считает, что нельзя ничего перекраивать, тем более если это касается «золотой коллекции». На ее взгляд, это говорит о полной несостоятельности людей, которые берутся за работу.

— Зачем брать чужое и создавать непонятно что? Не вижу смысла, — недоумевает актриса. — Ранее я видела на Первом канале «Иронию судьбы», и это тоже кошмар. Вокруг так много всего… Тем для сценариев — миллион. Только всем лень.

Нина Маслова отметила, что ей стыдно за своих коллег, которые снимаются в ремейках за очень большие деньги. Например, по ее словам, Лия Ахеджакова отказалась от роли в «Иронии судьбы», тогда как ей в качестве гонорара предлагали квартиру.

Давид Шнейдеров: «Киркорова вырезали из ремейка — это абсурд»

— «Иван Васильевич меняет всё» — это телевизионная подделка канала ТНТ, сотрудники которого не в силах придумать ничего нового — взяли старое, любимое людьми кино и слепили безвкусицу в их стиле, — говорит советский и российский режиссер, киножурналист, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров. — И я никак не могу понять, что плохого сделали создателям этого ремейка актеры, которые снимались в известной всем советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Они бы точно были недовольны, увидев такое.

Давид Шнейдеров делает скидку на то, что это не настоящее кино, а некое новогоднее шоу, которое лишь однажды показали на ТНТ.

— Хочется верить, что эта была развлекуха разовая. Рассчитана она на абсолютно определенного зрителя, на тех, кто любит Бузову, — добавляет режиссер. — Ладно, что показали на ТНТ, но только не надо крутить это везде: на Первом канале и в кинотеатрах.

Давид Шнейдеров уверен также, что создатели и участники ремейка заработали на нём немало денег.

— Надеюсь, что наследникам актеров, которые снимались в настоящей картине, заплатили достаточно и хоть с юридической точки зрения всё в порядке, — уточняет режиссер. — Что же касается того, что из ремейка вырезали Филиппа Киркорова, это отвратительно. Какой-то абсурд.

Сергей Зверев: «Ольга Бузова — просто молодец»

— А мне комедия «Иван Васильевич меняет всё» пришлась по душе. Особенно выделю Ольгу Бузову. Она была нереально смешная. Просто молодец, — делится мнением художник-модельер, певец Сергей Зверев. — Еще понравилась песня «Седая ночь» Юры Шатунова, которую исполнил Серега Лазарев на французском языке.

Сергей Зверев рассказал, что в его репертуаре есть тоже эта известная композиция, записанная на русском языке, а чтобы спеть ее на каком-либо языке другом — в мыслях не было. Но он считает эту идею оригинальной.

— «Седая ночь» в таком исполнении была в этом ремейке очень даже кстати, — говорит Зверев. — И вообще было над чем посмеяться. Доброты и улыбок сейчас не хватает. Полно злобы.

— Я представляю, когда люди выпили шампанского в новогоднюю ночь и начались приколы от «Ивана Васильевича…» Все окунулись в прошлое, и это здорово! В праздничные дни — особенно забавно, — добавляет Зверев.

Ранее мы рассказывали, что зрители посчитали киноленту «Иван Васильевич меняет всё» халтурой. А еще мы публиковали тест для тех, кто хочет проверить, хорошо ли он помнит известную советскую картину «Иван Васильевич меняет профессию».

Взято Источник

08.01.2024