Звездный отчим парня Иосиф Пригожин заявил, что даже не в курсе, чем Арсений занимается

3 марта 2024, 15:30951 комментарий

Сын певицы Валерии, бизнесмен Арсений Шульгин заявил о запуске своего бренда кроссовок. В честь этого он сжег свою импортную обувь на костре в поле и снял это на видео. Попрощался он и с теми кроссовками, в которые был обут. А после прошелся по снегу. В конце ролика костер взрывается и импортные кроссовки разлетаются по сторонам.

— До тех пор, пока я не создам свой бренд российских кроссовок, я буду ходить босиком. Gucci, Nike, Adidas, New Balance — все ушли? Не беда. Сделаем свое! А пока похожу, пожалуй, босиком, — шокировал своих подписчиков Шульгин. — Я решил создать свой бренд кроссовок, потому что эта ниша свободна.

Он также заявил, что после ухода многих брендов в России торговые центры заполнили одни фейки. Именно поэтому ему пришла такая идея.

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Психолог считает это неплохой задумкой, особенно рассчитанной на публику с категорически патриотической позицией — раз ушли бренды, то и гори синим пламенем вся продукция.

— Сама по себе акция довольно сомнительная, так как она никак не презентует новые бренды, не показывает качество новой продукции. Просто словно подростковый бунт. И, как многие подростковые эмоциональные поступки, не заканчивается ничем серьезным. Кроме испорченных вещей — горы кроссовок, — считает Маргарита Алексеева.

«Московским тротуарам нужны не бренды, а простая обувь»

Мужской стилист, топ-барбер Астемир Атласкиров считает, что перформанс Арсения Шульгина вышел, конечно, ярким, но в то же время выглядит странно.

— Волна хейта и сарказма в социальных сетях в целом объяснима и понятна — за таким громким заявлением, к сожалению, может последовать классическая ситуация: гора родила мышь. Или, как говорит старшее поколение, замах на рубль, удар на копейку, — сказал Астемир. — Само по себе желание разработать и запустить собственный бренд кроссовок хорошее, ниша действительно относительно свободна.

Однако, по словам стилиста, уже здесь начинается лукавство — Шульгин почему-то говорит, что в нише нет никого, российских брендов как будто не существует. Конечно, в большинстве случаев это не премиум-сегмент, не люкс, но всё более чем разумно — те же Sigma, Calipso, Per Nobile и Strobbs, кажется, вполне удовлетворяют запросам отечественной аудитории.

— Здесь же в погоне за аутентичностью можно попасть в классическую яму — что-то понадергать от разных брендов, неумело скопировать отмеченные самим автором перформанса Gucci, Nike, Adidas, New Balance и получить странную химеру «я его слепила из того, что было», — заявил мужской стилист. — И московским тротуарам нужны скорее не бренды, а простая надежная обувь, которая выдержит удар реагентов.

У певицы Валерии три ребенка: старшая дочь Анна (1993 г. р.) и два сына — старший Артемий (1994 г. р.) и младший сын Арсений (1998 г. р.). Все дети у Валерии от второго мужа Александра Шульгина.

Арсений уже в 16 лет побеждал в нескольких международных конкурсах, выступал с сольными концертами и являлся одним из самых перспективных молодых пианистов России. Но развивать музыкальную карьеру юноша не захотел. Его с раннего возраста привлекал бизнес. Он хотел заработать как можно больше денег. Поэтому сначала занялся торговлей криптовалютами, а после — коучингом.

Арсений периодически выкладывает свои размышления на эту тему:

— Сами по себе деньги точно не делают тебя счастливым. Зато их отсутствие делает тебя несчастным. Деньги как воздух. Когда он есть, ты о нем не думаешь. Но когда его мало, начинаешь задыхаться. Для жизнеобеспечения много денег не надо. Почему же люди находят в них счастье и усложняют себе путь к нему?

Арсений Шульгин женат на модели Лиане Волковой. Они обручились в 2020 году, а в 2021-м у супругов родилась дочь Селин. Влюбленные захотели необычно назвать девочку и решили обыграть свои имена — Сеня + Лиана = Селин.

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Взято Источник

03.03.2024