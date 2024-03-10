Разработчик: Красуха-4С научилась глушить еще не принятую западную технику

Российская система радиоэлектронной борьбы “Красуха-4С” может подавлять еще не принятую на вооружение западную военную технику, заявил заместитель гендиректора концерна “Радиоэлектронные технологии” (КРЭТ, входит в “Ростех”) Дмитрий Лопатин в эфире телеканала “Звезда”.

В программе “Военная приемка” он пояснил, что российские специалисты уже получили технические характеристики некоторых перспективных разработок западных стран и, ориентируясь на них, расширили возможности “Крусухи-4С”.«”Мы расширили его функциональность и позволили давить не только цели, которые на текущий момент стоят на вооружении, но и новые перспективные разработки возможных противников. Есть определенная информация, по которой мы можем уже работать”, – рассказал Лопатин.

Радио Sputnik сообщало, что в России начались испытания новых средств борьбы с БПЛА.

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