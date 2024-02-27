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Разведка Украины допустила попытки свержения Зеленского весной

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Разведка Украины допустила попытки свержения Зеленского весной

Комитет по вопросам разведки Украины заявил, что весной 2024 года могут быть совершены попытки свержения власти Владимира Зеленского.«

"Спецоперация "Майдан – 3" достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024 года", – говорится в сообщении в Telegram-канале Главное управление разведки (ГУР) при Минобороны Украины.

Украинские разведчики считают, что в ближайшие недели произойдут “попытки разжигания конфликтов, как внутри Украины, так и в других точках мира”, а легитимность Зеленского после 20 мая может быть поставлена под сомнение.

В докладе комитета говорится, что ситуацию внутри Украины планируют “расшатать” к первой половине июня, и тогда стране будет нанесено военное поражение на востоке.

Исходя из прогнозов, комитет призвал западных партнеров и граждан усилить “всеобъемлющие меры безопасности”.«

"Стоит отметить, что наиболее активно тему нелегитимности Зеленского после 20 мая качают сейчас сторонники экс-президента (Петра, – ред.) Порошенко, они, исходя из логики заявления комитета по разведке, – это "российские агенты", – приводит "Царьград" фрагмент сообщения украинских СМИ.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в Совфеде оценили шансы Зеленского на переизбрание в случае проведения выборов на Украине.

Взято отсюда.

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