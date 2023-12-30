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Развожаев раскрыл подробности уничтожения украинского безэкипажного катера

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Развожаев раскрыл подробности уничтожения украинского безэкипажного катера

Российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер ВСУ в трех километрах от Севастопольской бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Минобороны РФ ранее информировало, что ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. «

"Громкие звуки, которые были слышно в городе – это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК", – написал Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор призвал доверять только официальной информации.

Радио Sputnik сообщало, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении “освободить” Крым в 2024 году.

Взято отсюда.

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