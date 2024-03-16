Реактивный беспилотник “Стриж” уничтожен в небе над Брянской областью

Средства российской ПВО уничтожили реактивный БПЛА самолетного типа “Стриж” Вооруженных сил Украины, пытавшийся пересечь границу в районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Богомаз добавил, что на месте работают представители оперативных и экстренных службы области.«”Спасибо нашим подразделениям ПВО!” – написал в Telegram-канале глава региона.

В субботу утром радио Sputnik сообщило об атаке беспилотника на Сызранский НПЗ в Самарской области.

Взято отсюда.