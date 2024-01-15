Реальный сценарий? Эксперты о “секретном плане войны” НАТО с Россией

Германия готовится к конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом, который может начаться летом 2025 года, после поражения ВСУ, пишет таблоид Bild со ссылкой на “секретный документ” бундесвера.

Издание отмечает, что в документе описывается сценарий, согласно которому Россия в 2025 году начнет атаку на восточный фланг НАТО, а кульминацией станет отправка на фронт сотен тысяч натовских солдат.

“В “день Х”, согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера”, – говорится в публикации.

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что если такие сценарии и разрабатывают в Германии, то реализовать их могут только по указке из Вашингтона.«”Сценарий, конечно, нереален. Но ведь на Западе разрабатываются планы и по нереальным сценариям. Это их работа. Однако применят этот сценарий или нет, решить могут только в Вашингтоне. (Министр обороны Германии Борис) Писториус – это не тот человек, который может принимать такие решения”, – сказал Владимир Брутер.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько, в свою очередь, высказал убежденность в том, что эта публикация – вброс для выяснения общественного мнения.«

"Здесь есть очевидная мысль о том, что Украина проиграет. … Очевидно, идет прогрев общественного мнения, в рамках которого граждан стран, входящих в НАТО, либо пытаются воодушевить на борьбу с Россией – в том смысле, чтобы они не возмущались повышением цен, экономическими трудностями, разрушением экономических связей с Россией. Либо, чтобы они, испугавшись боевых действий, сказали: "Давайте все-таки договоримся с Россией"", – сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, Европа не готова воевать с Россией.«”Я не уверен, что у Европы вообще есть чем и кем воевать. Не думаю, что американцы будут посылать 270 тысяч человек в дополнение к трем десяткам тысяч солдат бундесвера. Я не уверен, что в Германии найдется такое количество техники, или что она сможет произвести необходимое количество техники даже к лету 2025 года. К тому же, дефицит наблюдается не только в Германии и не только в области военной техники, но и в финансовой области. Есть еще факторы. Это гробы, которые пойдут в страны НАТО. И это риск эскалации с применением ядерного оружия”, – подчеркнул Богдан Безпалько.ЗаряВойна РФ и НАТО, Маск и Трамп, новый лидер Тайваня, трудоголики, пандемия X07:04

Взято отсюда.