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«Реальный там только Кащей, а за Адидасом вашим не пошли бы пацаны». Настоящий казанский опэгэшник — о «Слове пацана»

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Обсудили самый популярный сериал года с группировщиком из Казани конца 80-х

«Реальный там только Кащей, а за Адидасом вашим не пошли бы пацаны». Настоящий казанский опэгэшник — о «Слове пацана»

Ни для кого не секрет, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) вдохновлялись одноименной книгой, которую написал некогда состоявший в банде казанец Роберт Гараев. Писатель вырос в Московском районе Казани и в 14 лет вступил в местную бандитскую группировку «Низы», в которой пробыл два года. Как пишет сам Гараев в своей книге, перестал он быть группировщиком осенью 1990 года.

Корреспондент портала 116.RU пообщалась с членом другой известной казанской группировки, который тоже впоследствии покинул ее, но пробыл там гораздо дольше. Наш собеседник переосмыслил свою жизнь и решил начать всё заново уже в конце 90-х, после серии убийств своих ближайших соратников.

«Реальный там только Кащей, а за Адидасом вашим не пошли бы пацаны». Настоящий казанский опэгэшник — о «Слове пацана»

Равилю (имя изменено по просьбе героя) было 19 лет, когда он стал частью группировки «Жилка». Ушел спустя 10 лет. Бывший опэгэшник смог изменить свой образ жизни и уже много лет владеет небольшим бизнесом, живет и работает в Казани, он на хорошем счету у многих знакомых, которые никогда бы и не подумали, каким было его прошлое.

— Я могу хвастаться, строить из себя такого всего распальцованного и крутого, но я никогда не был в лидерах, больше работал мышцами, дрался, забивал. Рабочая сила, а не мозг. У каждого свои сильные стороны, я занимался боксом, и моим преимуществом была сила, — говорит Равиль.

По воспоминаниям собеседника, сам он попал в группировку неслучайно — в конце 80-х почти все парни стремились вступить в ряды опэгэшников, сбиться в кучи и что-то подзаработать. Родители начинали переживать уже позже, если дети попадали в неприятности, а по большей части взрослым было не до того — тяжелое время диктовало свои правила, все крутились как могли, и на отпрысков часто не хватало ни сил, ни времени.

«Реальный там только Кащей, а за Адидасом вашим не пошли бы пацаны». Настоящий казанский опэгэшник — о «Слове пацана»

— У меня дочь всё возмущалась, какая глупая мать этого белобрысого Андрея, как неправдоподобно волосы себе поджигала, типа так не бывает, у тебя двое детей, а ты то шапку проигрываешь, то в психушку попадаешь. Дети, что с них взять, хорошо, что не понимает, считает, что выдумка. Я так скажу: 100 рублей действительно не поставила бы простая баба — не потому, что не было, просто не так это делалось: потихоньку ставили, а тут сцена, которую, видимо, нужно было уложить в определенное время. Но сходящая с ума мать — это правда, — говорит наш собеседник.

Равиль хорошо помнит то отчаяние, в котором пребывали его собственные близкие — мать, тетка и бабушка, отца у него не было. Как женщины в его семье перешивали одежду по нескольку раз, как на кухне вполголоса решали, как растянуть скудный набор продуктов на несколько дней и на какие шиши покупать ему новую пару обуви взамен изношенной.

— Люди натурально сходили с ума, волосы на себе рвали, ночами выли в подушку. Я, конечно, и себя обидеть не хотел, деньги нужны были и на шмот, и на пожрать, и девчонок выгулять. Но и про семью я тоже всегда думал: хоть что-то им дать, лучше сесть, но что-то присвоить, чем жить честным нищебродом, как мы всегда и жили.

«Реальный там только Кащей, а за Адидасом вашим не пошли бы пацаны». Настоящий казанский опэгэшник — о «Слове пацана»

Равилю про сериал рассказала дочь, она в свое время очень интересовалась тем, как проходила молодость ее родителей, и была в курсе того, чем занимался ее отец. Хотя Равиль и признаётся, что рассказал далеко не всё, упрекнуть его во лжи собственному ребенку никто не сможет.

— Во-первых, меня можно найти на многих общих фотографиях того времени, достаточно залезть в интернет, во-вторых, ребенок меня конкретно спрашивал, а я что, врать буду, что ли? Своего прошлого я не стесняюсь, оно осталось где-то там, но было. Ну а еще ее мать всегда меня бандитом называла за глаза после развода, мне легче было сказать правду, чем придумывать себе новую биографию, чтобы выглядеть хорошим, — рассуждает Равиль.

«Слово пацана» наш собеседник смотрел с большим интересом, хотя многие моменты и вызывали сильное раздражение. Равиль считает, что в сериале нет никакой романтизации бандитизма и опэгэшников, однако и всю правду он не показывает, так, берет по верхам.

«Реальный там только Кащей, а за Адидасом вашим не пошли бы пацаны». Настоящий казанский опэгэшник — о «Слове пацана»

— Это такой кинчик для подростков, которые не читают книжки, им не у кого спросить, как было на самом деле. Много моментов, которые не так показаны. Ну вот по героям тоже, ладно, Марат и Андрей — пацаны еще, мелкие, такие были, да, но Адидас этот ваш? Да такого Адидаса на районе быстро бы размотали, не было таких идеалистов, типа с собственными понятиями. Как лидер он вообще никакой, не пошли бы за ним даже пацаны. Реальный там только Кащей, а Адидас ваш — сопля розовая для малолеток, — негодует бывший опэгэшник.

По словам Равиля, то, как решал в сериале вопросы герой Никиты Кологривого — Кащей, больше всего напоминает реальную обстановку того времени. Если погибал кто-то из группировки по вине парней из другого района, толпа не ходила устраивать разборки, всё старались решать по-мирному.

— Да, драки были, да еще какие, но не за жизнь какого-то малолетнего босяка или магнитофон. С этого вообще посмеялся от души. Покрупнее были вопросы, поважнее. Районы держали не для того, чтобы кулаками махать с теми, кто на них зайдет без спроса, мы все имели свои точки, своих продавцов, своих ментов, свои заводы, которые деньги платили в карман главному. В этом была суть — всё это ваше братство, может, и работало с мальчишками какое-то время, но все хотели жрать и жизнь свою молодую хорошо жить, а не просто бегать драться и дружить толпой.

«Реальный там только Кащей, а за Адидасом вашим не пошли бы пацаны». Настоящий казанский опэгэшник — о «Слове пацана»

Также много претензий у Равиля к самим сценам драк. Бывшего опэгэшника постоянно смешило то, как легко и быстро восстанавливались герои сериала после очередного избиения. На деле же группировщики нередко получали серьезные травмы и ходили «синие» и в шрамах большую часть времени.

— Сколько ребер у меня переломано было, сколько сотрясов было, не сосчитать. Нос трижды ломали, потому он такой кривой, уродский. Шрамов на черепе, на животе — десятки. Это только в кино из пацана дух выбивают коллективно, а он встает, кровь вытирает и идет по своим делам. В жизни бы даже ползти не мог, — рассуждает Равиль.

Отдельное внимание стоит уделить любовной линии Марата и Айгуль, тема взаимоотношений группировщиков с девушками оказалась неприятной для нашего собеседника. До этого он уже отчитывался перед собственной дочерью на этот счет, представ перед ней не в самом выгодном свете, поэтому и нам долго не хотел говорить правду.

«Реальный там только Кащей, а за Адидасом вашим не пошли бы пацаны». Настоящий казанский опэгэшник — о «Слове пацана»

— Ты пойми, это я сейчас взрослый мужик со взрослой дочерью, я за нее любого размотаю, если хоть пальцем ее кто тронет. А тогда был молодым дебилом, и женщины… Давай честно скажу? Расходным материалом они были, да и многие сами на это шли. Рядом с пацанами с района было безопаснее, чем одной. Вот была у меня, допустим, постоянная девчонка, матрешка, — я ее защищал, если требовалось, подарки, кафешки, когда тачка появилась, возил, куда ей нужно было. Семье ее тоже помощь какая-то была. Любил? Нет, мы друг друга использовали, можно сказать, — откровенно говорит Равиль.

Бывший бандит признаётся, что девушки нередко кончали жизнь самоубийством после изнасилований, как героиня Анны Пересильд в сериале — Айгуль. Но чаще родственники увозили их куда подальше из Казани, в деревни, поселки, отправляли на время, пока всё не забывалось.

— Не воспринимались девчонки как нежные цветочки. Насиловали, да, я сам никогда, кстати, клянусь… Но девчонок, которые со мной за цацки готовы были переспать, всегда было много рядом, я никогда уродом не был. Вот этого равноправия, уважения не было к женщинам. Разве что к женам главных другое отношение уже было, это отдельная каста была.

При этом за поруганную честь девочек всё же заступались — за сестер и дочерей. Равиль не припомнит, чтобы хоть один пацан при нем вступался за свою девушку, которой воспользовался кто-то другой. А вот за родственниц — было, и не раз.

«Реальный там только Кащей, а за Адидасом вашим не пошли бы пацаны». Настоящий казанский опэгэшник — о «Слове пацана»

— Был у нас один парень, его сестру кто-то из «56-го квартала» попользовал, он там месилово устроил в одного. Потом водил ее за ручку везде, тихая такая была, маленькая очень, на свой возраст не выглядела. Вот это было мерзко, как будто над ребенком надругались, — вспоминает Равиль.

И хотя бывший опэгэшник говорит о том, что женщин в то время особо ни во что не ставили, сам он покинул группировку в том числе из-за рождения своей дочери. Не хотел растить ее в вечном страхе, что увезут, украдут, причинят ей вред.

— Думал и о жене, и о дочери. Кстати, жена долго сопротивлялась, не хотела, чтобы я выходил из группировки, ей нравилась наша жизнь, сытая, богатая, она любила хвастаться тем, что мы живем лучше большинства. А я зассал, ну как есть говорю. Тогда Исламея (Ислам Галимзянов — один из лидеров ОПГ «Жилка», был убит в сентябре 2000 года. — Прим. ред.) убили как раз, во дворе расстреляли, а мы тесно вместе работали. Хайдера (Хайдар Закиров — главарь «Жилки», пережил множество покушений, скончался после очередного в Санкт-Петербурге летом 1996 года. — Прим. ред.) я не так хорошо знал, а Ислам был моим другом. Я испугался, было очевидно, что либо убьют, либо посадят, а я жить хотел, дочка только родилась. Свалил ближе к Башкирии с семьей на год. Потом еще дальше поездили, с женой всё пошло наперекосяк, в 2010-м разбежались, — рассказывает бывший член группировки «Жилка».

«Реальный там только Кащей, а за Адидасом вашим не пошли бы пацаны». Настоящий казанский опэгэшник — о «Слове пацана»

Финал сериала Равилю понравился, он видел только оригинальную версию, хотя мы уже подробно разбирали, чем она отличалась от «слитой» ранее в сеть. По его мнению, вышло пафосно, но вполне правдоподобно: смерть Адидаса была неминуема, а Пальто в колонии оказался, как и десятки других пацанов в то время.

— Дочка уж очень за Марата переживала, хорошо, что дали ему отомстить. Для кино самое оно, что-то хорошее, в жизни бы он этого Колика сам давно нашел и забил до смерти, а в сериале так красиво преподнесли, мол, справедливость. Наверное, только этот момент мог бы меня покоробить — смотрел, как моя радуется, что кого-то в мясо лупят, и задумался, а нормально ли это вообще? Радовалась бы она, если бы его просто посадили? Побоялся спросить.

Напомним, недавно мы рассказывали о всех знаковых местах Казани, которые так или иначе мелькали в сериале «Слово пацана». И хотя атмосферу бандитской Казани 80-х пришлось воссоздавать в Ярославле, тем не менее в кинокартине упоминаются знакомые адреса.

Взято Источник
08.01.2024

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