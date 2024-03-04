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“Речь не идет о расширении границ”. Медведев высказался об СВО

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"Речь не идет о расширении границ". Медведев высказался об СВО

Целью СВО не является расширение территории России путем оккупации, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.«

"Сразу отмечу: то, что происходит на Украине – это особый случай, речь не идет о расширении границ нашего государства, Российской Федерации, методом эффективной оккупации", – цитирует Медведева РИА Новости.

Эти слова он произнес в ходе лекции на марафоне “Знание.Первые” Российского общества “Знание” в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Медведев пояснил, что действия России на Украине – это вынужденный, но вполне действенный ответ на “русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет”.

Фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Радио Sputnik также сообщило, что Медведев высказался о судьбоносной миссии России.

Взято отсюда.

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