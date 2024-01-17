“Рейтинг армий – не хит-парад”: в мире видят, что ВСУ ослабли

Украинская армия объективно сильно “просела”, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik журналист издания “Аргументы и факты” Андрей Сидорчик.

Аналитики сайта Global Firepower опубликовали очередной рейтинг огневой мощи армий мира.

Уточняется, что список ежегодно составляется на основе показателя PowerIndex, рассчитываемого по более чем 60 факторам – “от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии”.

В 2024 году рейтинг вновь возглавили США, за ними, как и годом раньше, следуют Россия и Китай. Также в первую пятерку входят Индия и Южная Корея. Украина занимает 18 место в рейтинге, в прошлом году она находилась на 15 позиции.

Подобные рейтинги всегда условны, но в данном случае ухудшение позиций Украины отражает реальность, считает Сидорчик.«”Я к этим рейтингам относился бы с некой иронией – это все-таки не хит-парады песен, в которых мнение экспертов играет большую роль. Но если посмотреть объективно, то можем ли мы говорить о том, что украинская армия воюет своим оружием? Нет. Это либо бывшее советское оружие, либо уже оружие НАТО. Можем ли сегодня говорить о том, что украинская армия не имеет недостатка в добровольцах? Абсолютно нет. Можем ли мы говорить о том, что она имеет большое количество грамотных специалистов? То, что мы видим, что говорят американцы, то, как готовятся сейчас украинские военные – это сильно проседает. И так можно брать любой показатель. Когда (Владимир) Зеленский в Давосе говорит, по сути, о том, что люди немедленно должны к ним приехать и идти в “мясные штурмы”, естественно, это никакого впечатления “армии – защитницы народа” не вызывает. В армию – защитницу народа никого не надо тащить волоком”, – добавил журналист.

Представления о ВСУ в мире сильно изменились к худшему после провала их летнего наступления 2023 года, продолжил Сидорчик.«”В плане пиара это действительно просадка. Все поставили на этот “контрнаступ”, широко его разрекламировали, а на выходе – пшик… Гора родила мышь”, – пояснил он.

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Взято отсюда.