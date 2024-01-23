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Решать проблемы по мере отступления. Боррель приструнил военных паникеров

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Решать проблемы по мере отступления. Боррель приструнил военных паникеров

Ведущие обозреватель радио Sputnik

Вот уж от кого не ожидали. “Великий тупой” Евросоюза явил признаки благоразумия и хоть “один умный вещь” сказал. Говорят, конечно, что раз в год и палка стреляет, но – стреляет. Эта же дубина стоеросовая наоборот – на предохранитель себя поставила. “Не надо предвосхищать новых проблем, война там, где она есть. Мы не должны гадать, что произойдет через пять лет, у нас уже достаточно работы”, – осадил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не по должности экзальтированных и панически впечатлительных военачальников.

Тех, правда, будто эпидемия алармизма сразила. Шведские генералы грозят вооруженным конфликтом с Россией чуть ли не завтра. Премьеру Ульфу Кристерссону пришлось даже уточнять, что это – фигура речи, а не точная дата. Глава бундесвера Борис Писториус едва не ежедневно обещает немцам войну лет максимум через пять. Шеф военного комитета НАТО Роб Бауэр подготовку к ней тоже называет “хорошей идеей”. Хотя в его “календаре” это произойдет лет через двадцать, но запастись “водой, радио и фонариком на батарейках, чтобы пережить первые 36 часов”, он рекомендует уже сейчас.

Вот и от Борреля ожидали услышать что-то в стиле “русские придут”. Но его ответ стал холодным душем для тех, у кого от страха перед “путинскими ордами” тепленькая пошла. “Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам: через пять, восемь лет или два, или три года. Мы должны помогать Украине”, – напомнил “садовник” всея “цветущего сада”, что в огороде бузина, а в Киеве дядька. Чуть-чуть, впрочем, не дожал. Ему бы еще сказать, что крупнейшие за последние сорок лет учения НАТО “Стойкий защитник” с привлечением 90 тысяч солдат на земле, в небесах и на море якобы для отражения российской агрессии против одной из стран альянса – это лишнее.

Хотя и такой его пассаж заставляет усомниться в том, что Politico правильно сделало, вручив ему антипремию “болван от дипломатии”. Срочно отобрать, ибо тут прям кладезь мудрости. Он же еще и провал контрнаступа признал. А это уже не просто палка-стрелялка, это – палка-двустволка. Ну или те самые сломанные часы, что дважды в день показывают точное время. По Боррелю, для Европы еще далеко не время “Ч”. Потому и надо как можно больше оружия вваливать в Украину, чтобы оно не наступило – стандартным у них призывом гасить разрастание конфликта бензином все-таки напоминает Жозеп и самого себя, и причину, по которой ему досталась “награда” Politico.

Он же и высокопоставленных паникеров приструнил не потому, что сам противник пороть горячку, а поскольку соображает, что если каждый начнет готовиться к своей войне, то все забьют на то, что воевать за них должны укронацисты. Вот Боррель и предлагает решать проблемы по мере их отступления. И старается даже не думать о том, что русские, как в марте 1944-го, выйдут на границу СССР и пойдут дальше. Скорее не умом, а шестым чувством и генетической памятью понимая, что мысль материальна.На граниВсем придет Occasus. НАТО на учениях отработает начало третьей мировой20 января, 00:55

Взято отсюда.

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