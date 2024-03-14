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“Решение: переговоры”. Шольца осудили после его нового обещания Украине

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"Решение: переговоры". Шольца осудили после его нового обещания Украине

Пользователи соцсети Х возмутились заявлением канцлера ФРГ Олафа Шольца о непоколебимой поддержке Украины.

Немецкий канцлер пообещал Киеву, что Берлин будет помогать ВСУ в тесной координации с международными партнерами столько, сколько потребуется.«”Чем больше мы на стороне Украины, тем меньше мы на стороне нашего народа”, – отметил комментатор.

“Значит, пока не падет последний украинец?” – задался вопросом участник дискуссии. «”Вы правильно поступили с Taurus, господин канцлер! А вот с остальным не очень. Украина не может выиграть. Решение: переговоры”, – выразил мнение пользователь соцсети.

“Вместе к краху, ради интересов США! Вот в чем заключается главная идея”, – сыронизировал комментатор.

“Украинские солдаты, которых массово убивают из-за ненужного затягивания боевых действий, безусловно, бесконечно благодарны вам”, – с сарказмом резюмировал пользователь соцсети.

Радио Sputnik сообщало, как Шольц оценил влияние утечки переговоров немецких офицеров на отношения с союзниками.

Взято отсюда.

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“Решение: переговоры”. Шольца осудили после его нового обещания Украине

“Решение: переговоры”. Шольца осудили после его нового обещания Украине

Пользователи соцсети Х возмутились заявлением канцлера ФРГ Олафа Шольца о…

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