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Революционная веха. В США оценили мощь российских крылатых ракет на Украине

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Революционная веха. В США оценили мощь российских крылатых ракет на Украине

Использование в боевых действиях на Украине крылатых ракет морского базирования “Циркон” можно считать началом нового этапа развития гиперзвукового оружия, пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Президент России Владимир Путин 1 марта сообщил, что Вооруженные силы РФ задействовали в боевых условиях новейший ударный комплекс морского базирования.«

"Применение ракеты "Циркон" на Украине стало заметной вехой в революции гиперзвукового оружия", – говорится в статье.

Отмечается, что впервые в истории зафиксировано боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата.

Подобные планеры не только позволяют ракетам уничтожать цели на большом расстоянии и на очень высоких скоростях, но и способны маневрировать реактивными снарядами, что делает их более точными и гораздо более сложными для перехвата.

В конце февраля радио Sputnik сообщало, что России завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности “Буревестник”.

Взято отсюда.

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