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РИА Новости: в Белгороде прогремели взрывы

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РИА Новости: в Белгороде прогремели взрывы

Сирена воздушной тревоги вновь звучит в Белгороде, слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости.

Жителей города призвали оставаться дома, а при нахождении на улице срочно спуститься в укрытия. «

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Об ракетной опасности также предупредили в мэрии города.

По данным Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по Белгороду и Белгородской области 17 ракет “Ольха” собственной разработки. Российские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Радио Sputnik также писало, что погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое.

Взято отсюда.

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