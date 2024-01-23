“Риски столкновения”. Зачем НАТО усиливает присутствие у границ России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил присутствие у границ с Россией, чтобы не допустить эскалацию и военный конфликт.

“После начала полномасштабного вторжения на Украину почти два года назад, в феврале 2022-го, для НАТО стали очевидны две задачи: первая – это поддержка Украины. Другая цель – не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией”, – сказал генсек на брифинге в Брюсселе.

Пока НАТО не видит “прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников” со стороны России, отметил Столтенберг.

В эфире радио Sputnik замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова высказала мнение, что генсек пытается умерить пыл тех членов альянса, которые твердят о неизбежности войны с Россией.«”В НАТО раскачивают эту риторику, подогревая возможные риски столкновения с Россией. Потребовалось охладить пыл (президента США Джо) Байдена, его скоропалительные выводы о том, что после Украины Россия, мол, примется за страны НАТО, за Восточную Европу. Сейчас Столтенберг пытается снизить этот градус. Цель – не допустить столкновения, наверное, она подлинная. Никому на Западе это не нужно, при том, что свои внешнеполитические задачи они стараются выполнять. Для своих западных партнеров, для тех же восточных европейцев, которые поддержали воинственную риторику, нужно теперь накал этот немного снизить”, – считает Виктория Федосова.

Политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок, в свою очередь, высказал мнение, что заявление Столтенберга выдержано в духе гонки вооружений.«”Начиная с 2022 года, обе стороны получили подтверждение собственному мировоззрению. Российская сторона нашла подтверждение тому, что блок НАТО накачивал Украину, чтобы она была форпостом борьбы с Россией. А в НАТО считают, что получили подтверждение агрессивности России. В этом проблема. Нынешнее положение вещей: с одной стороны, это усиление НАТО, его восточного блока, присоединение новых стран к НАТО, а с другой стороны, усиление российской внешней силы, они друг друга подстегивают. И в этом смысле те заявления, которые мы слышим, они вполне в духе новой гонки вооружений. Хотя страны это так не называют, а называют обеспечением собственной безопасности”, – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

Взято отсюда.