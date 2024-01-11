“Рискуют нарваться”. Медведев назвал условие для применения Россией ЯО

В случае попытки уничтожения западными ракетами пусковых установок на территории России, в отношении этого государства будет применено ядерное оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что “отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана” считают лучшим методом борьбы с Россией – нанести удар по пусковым установкам по всей стране. Причем использовать для этой цели предлагается дальнобойные ракеты, переданные Западом.«

"Что это значит? Да только одно – они рискуют нарваться на действие п.19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства", – объяснил Медведев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что об этом стоит помнить всем западным наследникам “Гитлера, Муссолини, Петена”, которые поддерживают киевский режим.

Радио Sputnik писало, какие ракеты еще не применялись для ударов по Украине.

Взято отсюда.